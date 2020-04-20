Сотрудник Чернобыльской зоны отчуждения и гид, а сейчас - волонтер Дмитрий Шибалов, который помогает пожарным и погорельцам в пострадавших селах Полесья, рассказал о ситуации в охваченных огнём районах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Зоне отчуждения и полесских лесах Житомирщины продолжаются пожары. Из-за них Киев в конце недели перед Пасхой накрыло смогом, украинская столица несколько дней подряд держала лидерство в мире по уровню загрязненности воздуха.

Волонтёр рассказал, что множество людей из сёл, по территории которых прошёл огонь, остались без жилья и им нужна помощь.

— Мы были вчера в Народичском районе, туда сейчас переместился основная ячейка, насколько я понимаю. Раньше я был в Овручском районе, там сгорели практически полностью два села - Магдин и Личманы. От Магдин четыре дома осталось, от Личманив вчера два оставалось. Это прямо в лесу села стоят, и они сильно погорели, там больше сотни людей остались полностью без ничего, там действительно сгорело все. Это старые дома полесские, они деревянные фактически полностью были, - заявил Дмитрий Шибалов.

Он отметил, что в местах, где возник пожар, было очень сухо и всё от «любой искры вспыхивает».

— Вопрос в том, как раньше прочищался лес, как прорабатывался. Плюс очень сухая весна, не было снега, не было дождей, все реки, питающие Полесья, все в три раза меньше, чем обычно в это время года. Нет ни наводнений, ничего. Там действительно все очень сухое, и от любой искры все вспыхивает, - рассказал Дмитрий Шибалов.

По его словам, в разных местах зоны отчуждения появляются очаги возгорания на расстоянии 30 километров друг от друга, а потому многие склоняются к тому, что причиной произошедшего является поджог.

— По официальной версии полиции, задержаны два человека, которых обвинили в том, что они жгли траву у себя на огороде, как это делали каждый год, и поэтому пожар перекинулся на поля, в лес и пошла дальше. Потому что было возгорание в районе села Старые Соколы, это у КП «Дитятки», и один из центров движется действительно оттуда. И обвинили еще одного местного жителя в селе Раговка, это как раз та сторона у Полесского бывшего райцентра населенного, западная часть Зоны отчуждения, там где и горит. Но одновременно с ними совершенно в разных местах зоны отчуждения появляются очаги на расстоянии 30 километров друг от друга. И на такие расстояния это не могло перекинуться за того, что кто-то поджег траву. То есть здесь большинство склоняется к тому, что это поджог. Единственное, что различные версии того, кто это мог сделать: кто нелегальных посетителей Зоны обвиняет, есть версия, что это сделали лесники, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Очень много версий, но большинство склоняется к тому, что это поджоги, потому что там нет линий электропередач. К тому же большинство пожаров можно было четко отследить - где стоит лепка, и где начинается возгорание. То есть в тех местах не было активных работ, посетителей, туристов и всех остальных, - добавил Дмитрий Шибалов.

Также волонтёр рассказал, как выглядит пожар в лесу.

— На самом деле пожара в леса никак не выглядят. Ты просто ничего не видишь, потому что все затянуто дымом, и местами он розовый, местами просто плотный. То есть вокруг тебя дым и вокруг тебя огонь. Это очень страшно на самом деле. Если ты не знаешь леса, ты даже не понимаешь, в какую сторону тебе бежать, - отметил Дмитрий Шибалов.

Он рассказал, что наибольший ущерб понесла мелкая растительность, все кусты, травы в местах, где прошел пожар, а животные вынуждены мигрировать, чтобы найти источник пищи. Однако он отмечает, что пока говорить о реальных последствиях пожаров рано.

— Из того что я видел, там, где пожар прошла низом, сами деревья живые лишился. Единственное, что пострадало, это вся мелкая растительность, все кусты, травы. Крупные животные - мы видели там и лоси, и олени через дорогу скакали, пока мы ехали через участки, по которым прошелся огонь - там животных видно, что мигрируют, ходят и ищут себе пищу. Большая проблема, у животных не будет пищи, но опять же, если в ближайшие дни пойдет дождь, то там где пожар был низовой, это места в принципе зелени, и животные должны найти себе новые места для проживания. В некоторых местах пожар был верховой, мелкая живность пострадала - зайцы, бобры, им труднее было от огня убежать. Я надеюсь, что не очень большой ущерб был нанесен природе, но оценить все это, опять же, можно будет только тогда, когда все это погасят. Пока это нет смысла оценивать, ведь сегодня оно целое, а завтра может сгореть, - акцентировал Дмитрий Шибалов.

Волонтёр добавил, что у спасателей, которые ликвидируют пожары, зачастую не хватает техники, респираторов, продуктов питания и прочего, хотя руководство заявляет о наличии всего необходимого.

— Это удивительная история на самом деле. «Совок» нас не оставил абсолютно, потому что когда ты общаешься с руководством ГСЧС или пожарных частей, конечно тебе все говорят, что ничего не надо, все есть, все хорошо. А когда подъезжаешь на место и уже общаешься с ребятами, то понимаешь, что иногда форуме простой техники, и респираторов, а также продуктов. Попросили продуктов купить ребята, потому что забросили новую ротацию, привезли новых людей, а вот продуктов нет в части, так как не рассчитывали на пополнение, - подытожил Дмитрий Шибалов.

Напомним, что по состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.