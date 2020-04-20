По состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Отмечается, что в Зоне отчуждения продолжается тление пеньков, остатков древесины и одного торфяника.

— По состоянию на 7 утра 20 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (села Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в местах, где прошёл огонь. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тысяча 322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тысяча 168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета, которыми 19 апреля были осуществлены 93 сбросов 186 тонн воды, - говорится в сообщении.

В Житомирской области спасатели и работники местных лесничеств продолжают тушить отдельные очаги тления травы, пеньков и древесины.

— 16 апреля вблизи села Рудня и села Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. По состоянию на 7 утра 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесничеств по тушению отдельных очагов тления травы, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов 120 тонн воды, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы рассматривают несколько причин возникновения лесных пожаров в северных регионах Украины.