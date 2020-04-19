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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы рассматривают несколько причин возникновения лесных пожаров в северных регионах Украины.
Об этом он рассказал во время заседания оперативного штаба в Овруче 19 апреля, сообщает пресс-служба МВД.
Арсен Аваков отметил, что главные причины возгорания в Житомирской области — это суховеи и умышленные поджоги.
«В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог», — сказал глава МВД.
Сейчас расследованием масштабных пожаров занимается группа специалистов Министерства внутренних дел Украины во главе с советником министра генералом Владиславом Бухаревым.
Арсен Аваков подчеркнул, что причиной возгорания может быть и небрежное отношение украинцев к природе
«Молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву», — сказал министр.
Он также отметил, что всего за несколько дней правоохранителям удалось задержать несколько человек, которые поджигали траву и мусор на краю леса.
Также Арсен Аваков назвал причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне. Пока рассматривается версия о малоснежной зиме и сухой лесной подстилке.
«В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения», — отметил министр.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в ночь на воскресенье возникла угроза распространения пожаров на территорию Беларуси. Он также сообщил, что пожарникам удалось локализовать пять крупных пожаров. Кроме того, четыре крупных очага возгорания находятся в состоянии ликвидации.
«Вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав», — отметил Николай Чечеткин.
Напомним, Кабинет министров предоставит необходимую финансовую помощь людям, пострадавшим от пожаров в Житомирской области.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.
Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы рассматривают несколько причин возникновения лесных пожаров в северных регионах Украины.
Об этом он рассказал во время заседания оперативного штаба в Овруче 19 апреля, сообщает пресс-служба МВД.
Арсен Аваков отметил, что главные причины возгорания в Житомирской области — это суховеи и умышленные поджоги.
«В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог», — сказал глава МВД.
Сейчас расследованием масштабных пожаров занимается группа специалистов Министерства внутренних дел Украины во главе с советником министра генералом Владиславом Бухаревым.
Арсен Аваков подчеркнул, что причиной возгорания может быть и небрежное отношение украинцев к природе
«Молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву», — сказал министр.
Он также отметил, что всего за несколько дней правоохранителям удалось задержать несколько человек, которые поджигали траву и мусор на краю леса.
Также Арсен Аваков назвал причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне. Пока рассматривается версия о малоснежной зиме и сухой лесной подстилке.
«В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения», — отметил министр.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в ночь на воскресенье возникла угроза распространения пожаров на территорию Беларуси. Он также сообщил, что пожарникам удалось локализовать пять крупных пожаров. Кроме того, четыре крупных очага возгорания находятся в состоянии ликвидации.
«Вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав», — отметил Николай Чечеткин.
Напомним, Кабинет министров предоставит необходимую финансовую помощь людям, пострадавшим от пожаров в Житомирской области.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.
Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.