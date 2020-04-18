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Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
По его словам, выгорели 7,8 тысячи гектаров лесной подстилки, именно это является причиной очень грязного воздуха в Киеве, потому что ветер разносит дым.
— Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. К погашению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек, — рассказал министр.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
По его словам, выгорели 7,8 тысячи гектаров лесной подстилки, именно это является причиной очень грязного воздуха в Киеве, потому что ветер разносит дым.
— Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. К погашению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек, — рассказал министр.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.