Кабинет министров предоставит необходимую финансовую помощь людям, пострадавшим от пожаров в Житомирской области.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что вчера, 18 апреля, пожарные спасли от огня 28 домов в двух селах на Житомирщине — Личманы и Магдын. В Министерстве внутренних дел рассказали, что из зоны пожара 48 жителей отселили в безопасные места, но они уже начали возвращаться домой.

«Местная власть оказывает всю необходимую помощь погорельцам. Привлекли международные организации и ведутся переговоры со строительными компаниями о предоставлении им строительных материалов», — пояснили в МВД.

В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что правительство предоставит необходимое финансирование людям, пострадавшим от пожаров.

«Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, потерявших свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию в нормальное состояние», — пообещал Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.