По состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.

В то же время в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Чернобыльской зоне для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Также к тушению привлекли 723 человек и 154 единицы техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которые 18 апреля сбросили 416 тонн воды.

В Житомирской области к тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них три самолета АН-32, которые 18 апреля сбросили 168 тонн воды.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.