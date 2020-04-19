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По состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.
В то же время в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Чернобыльской зоне для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Также к тушению привлекли 723 человек и 154 единицы техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которые 18 апреля сбросили 416 тонн воды.
В Житомирской области к тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них три самолета АН-32, которые 18 апреля сбросили 168 тонн воды.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.
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По состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.
В то же время в Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК»). Там остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Чернобыльской зоне для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Также к тушению привлекли 723 человек и 154 единицы техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которые 18 апреля сбросили 416 тонн воды.
В Житомирской области к тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них три самолета АН-32, которые 18 апреля сбросили 168 тонн воды.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области.