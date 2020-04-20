Цена нефти WTI стала отрицательной впервые в истории, цена за баррель опустилась ниже минус 37 долларов.

Об этом сообщает Новое время.

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят минус 37 долларов за баррель, согласно индексу Dow Jones.

Срок действия этих контрактов истекает во вторник.

В то же время следующий по сроку контракт WTI — с поставкой в июне — торгуется по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу.

Ранее сообщалось, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что по итогам 2020 года мировой спрос на нефть может сократиться на 6,8 миллиона баррелей в сутки.