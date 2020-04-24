В общеобразовательной школе № 40 Николаева проводится дополнительная экспертиза крыши. После получения выводов специалистов планируют объявить тендер на ее реконструкцию.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Позавчера был я в 40-й школе, знаю это проблему с крышей в спортивном и актовом зале. Сейчас вызвали дополнительных специалистов, которые проведут специальную экспертизу этих конструкций, — сказал он.

Мэр добавил, что до того, как не прояснится, в каком состоянии находится конструкция здания, детей в помещения пускать не будут.

— В любом случае, пока мы не будем понимать, что конструкции в нормальном состоянии, детей в спортивный и актовый зал мы пускать не будем. Рисковать их жизнью не можем, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, в октябре прошлого года бюджетная комиссия Николаевского горсовета согласовала перераспределение 1 миллиона 198 тысяч 403 гривенна ремонт крыши в спортивном зале школы №40.

Ранее сообщалось, что ученики общеобразовательной школы №40 вынуждены заниматься физкультурой в неприспособленном для этого помещении либо вообще заниматься «устно» из-за того, что там уже третий год идет ремонт крыши.

Также начальник управления капитального строительства Роман Бохин рассказал, что на завершение ремонта крыши в Николаевской общеобразовательной школе №40 необходимо еще 800 тысяч гривен.