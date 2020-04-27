Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передаёт Громадське.

— Ожидается к концу года (это предмет дискуссии, мы хотим увеличить эту сумму) $3,5 миллиардов. Речь идет о двух траншах — по $1,75 миллиардов, — заявил Сергей Марченко.

Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после подписания новой программы EFF. В то же время, для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу, Украине необходимо принять так называемый банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Глава Минфина также отметил, что Украина не обращалась к МВФ за дополнительными деньгами из-за пандемии коронавируса.

— Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь, — добавил Сергей Марченко.

Напомним, что Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.