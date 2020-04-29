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В Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.
Об этом сообщает DoZorro.
По состоянию на 26 апреля в Украине через систему ProZorro закупили 937 аппаратов ИВЛ на 748 миллионов гривен. В Николаевской области — 16 аппаратов ИВЛ на 10,8 миллионов гривен.
Для сравнения, в Одесской области был закуплен 71 аппарат ИВЛ за 63,7 миллиона гривен, в Херсонской области 38 аппаратов за 24 миллиона, на Кировоградчине 14 аппаратов за 27,2 миллиона.
Отметим, что меньше всего аппаратов с начала года закупили в Ивано-Франковской (6) и Черниговская (7) областях.
Больше всего ИВЛ за последние несколько недель приобрели в Киевской области - 166.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 29 апреля в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случаев COVID-19: всего 120 больных в области.
Ранее сообщалось, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
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В Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.
Об этом сообщает DoZorro.
По состоянию на 26 апреля в Украине через систему ProZorro закупили 937 аппаратов ИВЛ на 748 миллионов гривен. В Николаевской области — 16 аппаратов ИВЛ на 10,8 миллионов гривен.
Для сравнения, в Одесской области был закуплен 71 аппарат ИВЛ за 63,7 миллиона гривен, в Херсонской области 38 аппаратов за 24 миллиона, на Кировоградчине 14 аппаратов за 27,2 миллиона.
Отметим, что меньше всего аппаратов с начала года закупили в Ивано-Франковской (6) и Черниговская (7) областях.
Больше всего ИВЛ за последние несколько недель приобрели в Киевской области - 166.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 29 апреля в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случаев COVID-19: всего 120 больных в области.
Ранее сообщалось, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.