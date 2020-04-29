В Южноукраинске Николаевской области аппараты искусственной вентиляции лёгких закупили дороже, чем в других регионах. Всего в области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов ИВЛ за почти 11 миллионов.

Об этом сообщается в блоге мониторингового портала DoZorro.

Речь идёт о модели ИВЛ - Oricare V8600 (США). Этот аппарат через ProZorro преимущественно обходился заказчикам в 700 - 780 тысяч гривен. За эту сумму их покупали в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой областях.

Однако в Николаевский, Закарпатской, Одесской, и Тернопольской областях за этот аппарат заплатили больше 900-950 тысяч гривен. В данных торгах не указывается, что завышенная стоимость связана с дополнительной комплектацией или платежом за срочность.

Сообщается, что коммунальное некоммерческое предприятие «Южноукраинская городская многопрофильная больница» закупило 2 аппарата ИВЛ Oricare V8600 за 1 миллион 827 тысяч (913.5 тысяч гривен каждый).

Данная модель аппарата оснащена только базовым функционалом и отражают основные параметры дыхательной функции пациента. Приборы не оборудованы автоматизированным управлением, то есть персонал должен управлять ими вручную.

Ранее сообщалось, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.