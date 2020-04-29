Компания «Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) объединили на границе стран две физические точки передачи газа (Берегово DN1400 и Берегдароц DN800) в одну виртуальную.

Об этом сообщил глава украинской ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Отмечается, что заключение договора позволит увеличить мощности по импорту газа.

Сергей Макогон пояснил, что создание виртуального реверса дает трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам газотранспортных систем — гибкость в планировании потоков.

«Не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто избирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа. Происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа», — написал он.

Объединение точек является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом Евросоюза по распределению мощностей.

Ранее сообщалось, что транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 миллиардов кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.