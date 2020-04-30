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Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» будет сокращена до половины существующей мощности.
Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародован сотрудниками «Энергоатома», передает БизнесЦензор.
Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков:
ЗАЭС-2 – 71 сутки,
ЗАЭС-6 – 98 суток,
РАЭС-3 – 87 суток.
Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:
ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре,
ЮУАЭС-1 – с апреля по август,
ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,
ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,
РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,
РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,
ХАЭС-1 – с мая по август.
Ранее исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно «прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса».
Как известно, 85% электроэнергии НАЭК «Энергоатом» продается ГП «Гарантированный покупатель» по низкой фиксированной цене 567 гривен за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по «зеленому» тарифу. В 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.
Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка «Рынке на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.
Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Напомним, 16 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды.
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Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» будет сокращена до половины существующей мощности.
Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародован сотрудниками «Энергоатома», передает БизнесЦензор.
Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков:
ЗАЭС-2 – 71 сутки,
ЗАЭС-6 – 98 суток,
РАЭС-3 – 87 суток.
Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:
ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре,
ЮУАЭС-1 – с апреля по август,
ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,
ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,
РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,
РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,
ХАЭС-1 – с мая по август.
Ранее исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно «прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса».
Как известно, 85% электроэнергии НАЭК «Энергоатом» продается ГП «Гарантированный покупатель» по низкой фиксированной цене 567 гривен за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по «зеленому» тарифу. В 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.
Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка «Рынке на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.
Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Напомним, 16 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды.