Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Вполне очевидно — решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра таким время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики», — сказала Ольга Буславец.

Как сообщает «Новое время», Ольга Буславец окончила энергетический факультет Донецкого государственного технического университета в 1997 году. В Министерстве энергетики начала работать с 2005 года. В 2015–2017 годах возглавляла Департамент электроэнергетики. С декабря 2017-го до начала 2020 года занимала должность генерального директора Директората энергетических рынков.

Нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявлял, что Ольга Буславец руководила департаментом Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как Роттердам+. Его бенефициаром считался энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Ранее правительство назначило три новых заместителя Министра здравоохранения Украины.