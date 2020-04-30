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В Черкассах с 1 мая смягчили картин для части предпринимателей.
Соответствующее решение принял Черкасский городской совет, сообщает «Радио Свобода»,.
В свою очередь, предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
«Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкасс мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу — смягчить карантин для части предпринимателей», — заявил заместитель мэра Игорь Волошин.
В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:
Заместитель городского головы Юрий Ботнарь предложил разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а еще — объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.
Напомним, в семи областях по состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусныи заболеванием COVID-19.
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В Черкассах с 1 мая смягчили картин для части предпринимателей.
Соответствующее решение принял Черкасский городской совет, сообщает «Радио Свобода»,.
В свою очередь, предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
«Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкасс мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу — смягчить карантин для части предпринимателей», — заявил заместитель мэра Игорь Волошин.
В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:
Заместитель городского головы Юрий Ботнарь предложил разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а еще — объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.
Напомним, в семи областях по состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусныи заболеванием COVID-19.