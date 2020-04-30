В Черкассах с 1 мая смягчили картин для части предпринимателей.

Соответствующее решение принял Черкасский городской совет, сообщает «Радио Свобода»,.

В свою очередь, предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

«Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкасс мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу — смягчить карантин для части предпринимателей», — заявил заместитель мэра Игорь Волошин.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Заместитель городского головы Юрий Ботнарь предложил разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а еще — объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Напомним, в семи областях по состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусныи заболеванием COVID-19.