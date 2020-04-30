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В семи областях по состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусныи заболеванием COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины МОЗ.
«Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)», — говорится в сообщении.
В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины — 146 (56%) и люди в возрасте старше 50 лет (85%).
«70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д.» — отметили в центре.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, 90% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
«Девять человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов», — отметили в ведомстве.
По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тысяч населения. Летальность — 2,5%.
Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.
«Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации», — отметили в центре.
Как отмечается, средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в учреждение здравоохранения до смерти — 7 дней.
Напомним, по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.
В Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
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В семи областях по состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусныи заболеванием COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины МОЗ.
«Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)», — говорится в сообщении.
В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины — 146 (56%) и люди в возрасте старше 50 лет (85%).
«70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д.» — отметили в центре.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, 90% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
«Девять человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов», — отметили в ведомстве.
По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тысяч населения. Летальность — 2,5%.
Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.
«Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации», — отметили в центре.
Как отмечается, средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в учреждение здравоохранения до смерти — 7 дней.
Напомним, по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.
В Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.