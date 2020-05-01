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Финансовые потребности Украины составляют около 644 миллиарда гривен.
Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает РБК-Украина.
Он подчеркнул, что государственный долг Украины может обслуживаться без какой-либо реструктуризации.
— Сегодня финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 миллиарда гривен. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 триллиона гривен. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета - это почти 300 миллиардов. Нужно найти 346 миллиардов - это погашение государственного долга Украины, — заявил Василий Фурман.
Он уточнил, что эти суммы долга могут обслуживаться без дефолта.
— Это огромные суммы долга, но они могут обслуживаться без каких-либо реструктуризаций или дефолтов. Потому что вопрос дефолта, он очень сложный и очень страшный, — отметил Василий Фурман.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.
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Финансовые потребности Украины составляют около 644 миллиарда гривен.
Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает РБК-Украина.
Он подчеркнул, что государственный долг Украины может обслуживаться без какой-либо реструктуризации.
— Сегодня финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 миллиарда гривен. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 триллиона гривен. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета - это почти 300 миллиардов. Нужно найти 346 миллиардов - это погашение государственного долга Украины, — заявил Василий Фурман.
Он уточнил, что эти суммы долга могут обслуживаться без дефолта.
— Это огромные суммы долга, но они могут обслуживаться без каких-либо реструктуризаций или дефолтов. Потому что вопрос дефолта, он очень сложный и очень страшный, — отметил Василий Фурман.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.