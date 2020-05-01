Совет директоров Всемирного банка в ночь на 1 мая принял решение о выделении $150 миллионов в рамках программы «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Она направлена на помощь людям с низким уровнем дохода, в том числе и на фоне экономического спада из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релизы организации.

По словам исполняющего обязанности директора Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Крамера, выделенные средства должны помочь, среди прочего, малообеспеченным семьям и пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, лекарств и тому подобным.

— Важно помочь этим людям, ускорить социальные выплаты и повысить их адресность, - добавил он.

Кроме этого, по словам Крамера, выделенные средства будут направлены на открытие малого бизнеса через проект «Рука помощи», разработанного Всемирным банком совместно с Министерством социальной политики Украины. А $50 миллионов дополнительного финансирования предназначены для борьбы с распространением коронавируса: они позволят увеличить размер единовременных социальных выплат и жилищных субсидий.

Напомним, пандемия COVID-19 может растянуться на следующих два года из-за способности коронавируса распространяться от человека к человеку без симптомов.