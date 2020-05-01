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Пандемия COVID-19 может растянуться на следующих два года из-за способности коронавируса распространяться от человека к человеку без симптомов.
Об этом говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты (США), пишет Левый Берег.
Согласно с выводами, люди наиболее заразны в период до проявления симптомов.
— Сообщения о рисках от правительственных чиновников должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет, - говорится в отчете.
Исследование было подготовлен директором CIDRAP Майклом Остерхольмом и медицинским директором Кристен Мур, историком общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джоном Барри и Марком Липсичем, эпидемиологом Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 11 мая в Украине начнут смягчать карантинные меры.
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Пандемия COVID-19 может растянуться на следующих два года из-за способности коронавируса распространяться от человека к человеку без симптомов.
Об этом говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты (США), пишет Левый Берег.
Согласно с выводами, люди наиболее заразны в период до проявления симптомов.
— Сообщения о рисках от правительственных чиновников должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет, - говорится в отчете.
Исследование было подготовлен директором CIDRAP Майклом Остерхольмом и медицинским директором Кристен Мур, историком общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джоном Барри и Марком Липсичем, эпидемиологом Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 11 мая в Украине начнут смягчать карантинные меры.