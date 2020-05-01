Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 11 мая в Украине начнут смягчать карантинные меры.

Об этом он расскзаал сегодня на брифинге.

По его словам карантин будет смягчен поскольку ситуация по заболеваемости коронавирусом позволяет это сделать, карантинные меры принятые ранее позволили избежать пиковой заболеваемости COVID-19 в Украине.

— Все наши эти решения основываются на мнении специалистов.... С 11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию, - отметил Максим Степанов.

Также, по словам Максима Степанова без надобности продлевать карантин не будут, но для того, чтобы были условия для его ослабления, люди должны на майские праздники оставаться дома – не ходить в гости и компаниями на природу.

Напомним, кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.