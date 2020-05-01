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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дешевые кредиты для малого бизнеса, гарантом которого будет выступать государство.
Об этом он заявил в традиционном видеообращении.
«Хочу отметить первые шаги в направлении облегчения жизни. Прежде всего — это программы кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. На эту программу планируется до 30 млрд гривень», — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что дополнительно 6 миллиардов гривен направлены на увеличение материальной помощи по безработице, а также помощи работодателям, которые из-за коронавируса приостановили деятельность.
«Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам», — сказал глава государства.
Также Президент напомнил, что вскоре стартует антикризисная программа социальной защиты семей — для ФЛП 1 и 2 группы плательщиков налогов будет денежная помощь для детей до 10 лет.
Президент выразил уверенность, что бюджетный комитет Рады согласует эту программу и более 300 тысяч семей физических лиц-предпринимателей смогут получить эту помощь, которая будет составлять около 2 тысячи гривен и будет предоставляться в течение всего карантина и еще 1 месяц после его отмены.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дешевые кредиты для малого бизнеса, гарантом которого будет выступать государство.
Об этом он заявил в традиционном видеообращении.
«Хочу отметить первые шаги в направлении облегчения жизни. Прежде всего — это программы кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. На эту программу планируется до 30 млрд гривень», — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что дополнительно 6 миллиардов гривен направлены на увеличение материальной помощи по безработице, а также помощи работодателям, которые из-за коронавируса приостановили деятельность.
«Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам», — сказал глава государства.
Также Президент напомнил, что вскоре стартует антикризисная программа социальной защиты семей — для ФЛП 1 и 2 группы плательщиков налогов будет денежная помощь для детей до 10 лет.
Президент выразил уверенность, что бюджетный комитет Рады согласует эту программу и более 300 тысяч семей физических лиц-предпринимателей смогут получить эту помощь, которая будет составлять около 2 тысячи гривен и будет предоставляться в течение всего карантина и еще 1 месяц после его отмены.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине.