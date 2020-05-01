Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине.

Об этом он сказал в традиционном видеообращении.

Также он добавил, что в 2020 году на дороги госзначения будет выделено 85 миллиардов гривен, на местные — 22 миллиарда.

«Продолжается программа «Большое строительство», в 2020 году выделено 85 миллиардов гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда — на местные дороги. Это позволит создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны. Вчера был решен вопрос о предоставлении Укравтодору первого транша на обновление дорог. В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады, и более 200 приемных отделений в опорных больницах», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в марте в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.