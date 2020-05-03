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Управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации собирается потратить потратить 4 миллиона на закупку дезинфицирующих средства, респираторов, перчаток и прочего.
Информация о торгах опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
1000 килограммов дезинфицирующего средства хлорсодержащего (в таблетках) за 520 тысяч гривен, 1000 литров дезинфицирующего средства спиртосодержащего за 490 тысяч гривен, 10 тысяч респираторов типа FFP2 с клапаном или подобные им за 2,3 миллиона, 1000 комбинезонов защитных типа TYVEK 500 Labo или подобных за 550 тысяч, 3000 пар перчаток нитриловых повышенной прочности за 60 тысяч и тысячу штук защитных очков закрытого типа за 84 тысяч гривен.
Общая сумма, которую ОГА планирует потратить 4 миллиона 4 тысячи гривен. Срок поставки товаров: май 2020 года.
Ранее сообщалось, что управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации заключила договор с ГП «Зоря»-«Машпроект» на обсервацию 110 человек для борьбы с распространением коронавируса за 930 тысяч гривен.
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Управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации собирается потратить потратить 4 миллиона на закупку дезинфицирующих средства, респираторов, перчаток и прочего.
Информация о торгах опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
1000 килограммов дезинфицирующего средства хлорсодержащего (в таблетках) за 520 тысяч гривен, 1000 литров дезинфицирующего средства спиртосодержащего за 490 тысяч гривен, 10 тысяч респираторов типа FFP2 с клапаном или подобные им за 2,3 миллиона, 1000 комбинезонов защитных типа TYVEK 500 Labo или подобных за 550 тысяч, 3000 пар перчаток нитриловых повышенной прочности за 60 тысяч и тысячу штук защитных очков закрытого типа за 84 тысяч гривен.
Общая сумма, которую ОГА планирует потратить 4 миллиона 4 тысячи гривен. Срок поставки товаров: май 2020 года.
Ранее сообщалось, что управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации заключила договор с ГП «Зоря»-«Машпроект» на обсервацию 110 человек для борьбы с распространением коронавируса за 930 тысяч гривен.