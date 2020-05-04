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В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, этот результат не является антирекордом, четыре и пять лет назад были месяцы с еще более низкими показателями.
В апрельский ТОП-10 самых популярных брендов вошли:
Самым продаваемым в прошлом месяце был «Renault Duster» — украинцы приобрели 278 автомобилей.
Всего с января по апрель на украинском рынке зарегистрировали 23 900 новых легковых авто, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, что в Николаеве вчера, 3 апреля, в 16:07 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля Volkswagen Golf.
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В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, этот результат не является антирекордом, четыре и пять лет назад были месяцы с еще более низкими показателями.
В апрельский ТОП-10 самых популярных брендов вошли:
Самым продаваемым в прошлом месяце был «Renault Duster» — украинцы приобрели 278 автомобилей.
Всего с января по апрель на украинском рынке зарегистрировали 23 900 новых легковых авто, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, что в Николаеве вчера, 3 апреля, в 16:07 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля Volkswagen Golf.