В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее — на первом месте по популярности среди брендом находится «Renault».

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, этот результат не является антирекордом, четыре и пять лет назад были месяцы с еще более низкими показателями.

В апрельский ТОП-10 самых популярных брендов вошли:

Renault - 771 штук (-31% к апрелю 2019 года) Toyota - 428 штук (-56%) KIA - 259 штук (-59%) BMW - 184 штук (-11%) Skoda - 180 штук (-67%) Mercedes-Benz - 177 штук (+16%) Mazda - 173 штук (-15%) Nissan - 133 штук (-69%) Peugeot - 131 штук (-33%) Hyundai - 121 штук (-68%)

Самым продаваемым в прошлом месяце был «Renault Duster» — украинцы приобрели 278 автомобилей.

Всего с января по апрель на украинском рынке зарегистрировали 23 900 новых легковых авто, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что в Николаеве вчера, 3 апреля, в 16:07 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля Volkswagen Golf.