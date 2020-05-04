В Николаеве вчера, 3 апреля, в 16:07 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля Volkswagen Golf.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Возгорание произошло на улице 1 Слободская Николаева. По прибытию дежурный караул 3 государственной пожарно-спасательной части, при помощи генератора пены средней кратности, потушил пожар в 17:10. При выяснении обстоятельств стало известно, что причиной пожара стал поджог, - сообщили в ГСЧС.



