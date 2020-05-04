На Николаевщине за прошедшие сутки спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— Первый случай зафиксирован в садово-виноградном обществе Буг, что в Николаевском районе. На пункт связи 19 государственной пожарно-спасательной части о возгорании дачного дома сообщили в 06:45 3 апреля. Благодаря оперативным действиям пожарных 2 и 19 ГПСЧ удалось потушить пожар, в 7:26 на площади 30 кв м, и спасти от уничтожения сам дачный дом, - сказано в сообщении.

Еще один случай произошел в Заводском районе Николаева.

— В 16:18 в Службу спасения сообщили о возгорании хозяйственной постройки на территории частного домовладения по улице Кузнецкой. Дежурное отделение 3 ГПСЧ ликвидировало пожар на площади 10 кв м в 17:00, спасая от огня расположенный рядом жилой дом, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС работало 3 единицы техники и 9 человек. дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада АО Облэнерго. Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, в пятницу, 1 мая, в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.