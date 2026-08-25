Часть ул. 68 Десантников в Николаеве временно станет пешеходной

Во время церемонии посвящения в студенты ЧНУ имени Петра Могилы часть улицы 68 Десантников станет пешеходной. Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

В понедельник, 31 августа, в Николаеве состоится посвящение в студенты ЧНУ имени Петра Могилы. Во время торжеств часть улицы 68 Десантников станет пешеходной.

Об этом говорится в проекте решения исполкома Николаевского горсовета, который должен быть рассмотрен 26 августа, пишут «НикВести».

Пешеходной зоной станет ул. 68 Десантников на участке от ул. 1-й Военной до ул. 3-й Слободской. Ограничение движения транспорта будет действовать с 14:00 до 19:00 в понедельник, 31 августа.

Участок, где ограничат движение транспорта. Скриншот Google Maps

Коммунальному специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию поручат организовать движение транспорта и согласовать этот проект в Управлении патрульной полиции в Николаевской области. Для перекрытия движения транспорта временно установят ограждения и дорожные знаки.

Патрульной полиции будет рекомендуют контролировать дорожное движение и обеспечить охрану общественного порядка.

Напомним, в Николаеве на ряде улиц введут ночной запрет на стоянку автомобилей. Ограничения будут действовать в разные дни недели с 22:00 до 06:00.