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В пятницу, 1 мая, в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 19:44 поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Набережная Энергетиков в Южноукраинске граждане видят дым из окна одной из квартир.
На место прибыли пожарные 25-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли двери и в плотно задымленной квартире обнаружили спящего на полу хозяина дома.
Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде медиков, оказали ему первую помощь.
Выяснилось, что задымление вызвала оставленная еда на включенной электроплите.
Напомним, ранее в Николаеве во время пожара спасли женщину.
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В пятницу, 1 мая, в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 19:44 поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Набережная Энергетиков в Южноукраинске граждане видят дым из окна одной из квартир.
На место прибыли пожарные 25-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли двери и в плотно задымленной квартире обнаружили спящего на полу хозяина дома.
Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде медиков, оказали ему первую помощь.
Выяснилось, что задымление вызвала оставленная еда на включенной электроплите.
Напомним, ранее в Николаеве во время пожара спасли женщину.