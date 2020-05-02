В пятницу, 1 мая, в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что в 19:44 поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Набережная Энергетиков в Южноукраинске граждане видят дым из окна одной из квартир.

На место прибыли пожарные 25-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли двери и в плотно задымленной квартире обнаружили спящего на полу хозяина дома.

Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде медиков, оказали ему первую помощь.

Выяснилось, что задымление вызвала оставленная еда на включенной электроплите.

Напомним, ранее в Николаеве во время пожара спасли женщину.