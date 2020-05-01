1 мая в 12:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Героев Украины в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«По указанному адресу выехали отделения 1 и 3 государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию стало известно, что пожар возник в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух женщину 1957 года рождения и передали медикам скорой помощи. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение городской больницы в состоянии средней тяжести.

Установлено, что пожар вызвало неосторожное обращение с огнем при курении. К тушению привлекались 3 единицы техники, 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.