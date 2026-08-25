 В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

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Главная Новости Общество 11:10, 25 августа, 2026

В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

Мешканці скаржаться на ситуацію біля аптеки «Соцфарм». Фото, надані читачами НикВестиЖители жалуются на ситуацию возле аптеки «Соцфарм». Фото, предоставленные читателями НикВести

За 2024–2026 годы в полицию Николаевской области поступило всего три обращения о возможной продаже наркотиков в аптеках. По результатам проверок правоохранители не подтвердили факты нарушений.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на запрос «НикВести».

Обращения поступили 21 июля 2024 года, 11 декабря 2025 года и 10 марта 2026 года. Полицейские зарегистрировали их и провели проверки, однако нарушений не выявили.

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Отдельно полиция сообщила о семи обращениях граждан относительно найденных шприцев и возможной продажи наркотиков возле аптеки на улице 3-й Слободской, 49/1. Все они поступили в период с 1 января 2024 года по 14 августа 2026 года.

По результатам проверок правоохранители также не подтвердили фактов правонарушений в сфере оборота наркотических средств.

Так же полиция проверяет деятельность еще одной аптеки в Николаеве. 28 июля в полицию через исполком горсовета поступило обращение гражданина о возможных нарушениях в аптеке на проспекте Центральном, 24-В. Проверка по этому обращению продолжается.

Кроме того, отдельное расследование касается аптеки на пересечении 3-й Слободской улицы и проспекта Центрального. 13 июля исполком Николаевского горсовета направил в полицию письмо с просьбой проверить её деятельность.

В полиции отметили, что это заведение уже проверяется в рамках другого открытого уголовного производства, детали которого не разглашаются. Письмо горсовета приобщили к материалам дела. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия.

«С учётом того, что деятельность аптечного учреждения, указанного в письме исполнительного комитета Николаевского городского совета, проверяется следователями отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого 08.05.2026, письмо приобщено к уголовному производству», — сообщили в полиции.

Відповідь Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на запит «НикВести»Ответ Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на запрос «НикВести»
Відповідь Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на запит «НикВести»Ответ Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на запрос «НикВести»

Напомним, что жители домов на проспекте Центральном, 24, в Николаеве жалуются на аптеку «Соцфарм». По их словам, после посещения аптеки наркозависимые идут во двор между домами, где играют дети и находится детский сад.

Ранее горожане обращали внимание на подобную ситуацию возле аптеки на 3-й Слободской.

После массовых жалоб жителей города мэр Александр Сенкевич во время совещания поручил начальнице городского управления здравоохраненияИрине Шамрай изучить ситуацию и выяснить, по какому принципу в Николаеве определяют места расположения аптек, участвующих в государственной программе и продающих наркозависимым препараты заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

В свою очередь Ирина Шамрай пояснила, что в Николаеве такие препараты выдают только в двух коммунальных медицинских учреждениях, подчиненных городскому совету.

По её словам, пациенты получают препараты исключительно по назначению врача и под медицинским наблюдением. При этом аптеки Николаева и области не выдают препараты ЗПТ и не участвуют в этой программе.

Поэтому Александр Сенкевич поручил обратиться в полицию, чтобы проверить работу аптек, на которые жалуются жители из-за скопления людей, которых они подозревают в употреблении наркотических веществ.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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