Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 4 миллиона гривен на содержание городских мостов и Каботажного мола.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники повторно объявили тендер на содержание, охрану и уборку Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, Ингульского пантонного моста и причала на Каботажном моле.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет до 30 июня произвести осмотр технических элементов мостов, проверить уровень масла в механизмах, осуществлять их охрану, а также мыть и красить элементы моста, проводить ремонт перил и металлических конструкций мостов. На Каботажном моле победитель торгов должен будет осуществлять охрану и ремонт конструкций причала.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников открытого аукциона, который должен состоятся 18 мая.

Примечательно, что ранее в марте чиновники проводили аналогичный тендер, однако не смогли определить победителя.

Стоит отметить, что департамент ЖКХ уже объявлял тендер на содержание этих мостов, но на период всего 2020 года и с ожидаемой стоимостью больше 8 миллионов. Торги при этом не состоялись, так как для участия в них было предоставлено менее двух необходимых тендерных предложений.