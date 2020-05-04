Сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года.

Об этом компания сообщила в официальной рассылке, доступной для пользователей приложения Uber, передаёт Delo.

Так, сервис по доставке теперь не будет доступен на территории Украины, однако услуга Uber Ride по перевозке пассажиров продолжит свою работу без изменений.

В компании отметили, что сейчас важно минимизировать последствия закрытия сервиса для сотрудников, ресторанов, курьеров, партнеров и пользователей.

В Украине сервис работал с 2018 года и на сегодняшний день представлен в шести городах страны. При этом еще несколько недель назад сервис активно развивался и расширял географию своего присутствия. Так, только в апреле 2020 года Uber Eats запустился в Днепре и Виннице.

Напомним, что карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.