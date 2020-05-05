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Впервые с 2016 года Украина возобновила поставки российского бензина по железной дороге. Общий объем импортируемых бензинов в течение апреля-мая мог составить более 500 тонн.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на исследование консалтинговой группы «А-95», которая специализируется на энергетическом рынке Украины.
По данным исследования, в Украине поступила партия бензина А-92 с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего компании «Газпром нефть».
Бензин импортировали компании «Западная нефтегазовая компания» («ЗНГК») и «Евростандарт». Объем импорта «ЗНГК» составил около 400 тонн, а «Евростандарт» — 115 тонн.
В консалтинговой группе отмечают, что последний раз Украина ввозила бензин железной из России в 2016 году. Тогда объемы импорта бензина составляли около 22 тысяч тонн или 1% от объема рынка.
Напомним, что в апреле крупнейшие украинские сети автозаправочных станций (АЗС) согласились на предложение Антимонопольного комитета (АМКУ) снизить цены на топливо.
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Впервые с 2016 года Украина возобновила поставки российского бензина по железной дороге. Общий объем импортируемых бензинов в течение апреля-мая мог составить более 500 тонн.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на исследование консалтинговой группы «А-95», которая специализируется на энергетическом рынке Украины.
По данным исследования, в Украине поступила партия бензина А-92 с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего компании «Газпром нефть».
Бензин импортировали компании «Западная нефтегазовая компания» («ЗНГК») и «Евростандарт». Объем импорта «ЗНГК» составил около 400 тонн, а «Евростандарт» — 115 тонн.
В консалтинговой группе отмечают, что последний раз Украина ввозила бензин железной из России в 2016 году. Тогда объемы импорта бензина составляли около 22 тысяч тонн или 1% от объема рынка.
Напомним, что в апреле крупнейшие украинские сети автозаправочных станций (АЗС) согласились на предложение Антимонопольного комитета (АМКУ) снизить цены на топливо.