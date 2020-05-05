Сейчас запасы пшеницы в Украине в два раза больше, чем были в прошлом году.

Об этом рассказал на брифинге 5 мая министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.

— На данный момент запасы пшеницы вдвое (или где-то на 1-1,5 миллионов тонн) больше того уровня, который был в прошлом году, - рассказал Игорь Петрашко.

Как он отметил, в июле в Украине уже появится зерно нового урожая, и можно будет проанализировать ситуацию и сбалансировано принимать решение о продовольственной безопасности.

— У нас продовольственная безопасность будет важным вопросом и в следующем году. И мы примем конструктивное решение, каким образом сбалансировать ситуацию в 2020/2021 маркетинговом году. Мы договоримся с производителями и трейдерами о продаже зерна. Возможно, будем мониторить ситуацию в квартальном режиме, чтобы они могли экспортировать, - подчеркнул Игорь Петрашко.

По его словам, продолжается дискуссия с бизнесменами по экспорту кукурузы.

— На данный момент мы не принимаем каких-либо ограничительных мер, но находимся в постоянном диалоге. Не будет никаких дефицита ни хлеба, ни кормов для скота. В то же время будет сохранен цивилизованный подход к экспорту, - подчеркнул Игорь Петрашко.

Ранее сообщалось, что Министр экономики Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.