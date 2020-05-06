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Общая сумма государственных пособий, которые выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина составляет 2,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Государственного центра занятости Юлия Жовтяк во время брифинга 6 мая, передает Громадське.
По ее расчетам, с начала карантина о своем статусе безработного официально сообщило 166 тысяч украинцев.
— Лидеры по областям — Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. С начала карантина оказана помощь на сумму 2,3 миллиарда гривен — это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 года, — сообщила Юлия Жовтяк.
Она также напомнила, что правительство упростило процедуру регистрации безработных и оувеличил минимальный размер пособия по безработице до 1000 гривен ($37). Максимальный размер пособия составляет 8408 гривен ($312).
Напомним, Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.
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Общая сумма государственных пособий, которые выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина составляет 2,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Государственного центра занятости Юлия Жовтяк во время брифинга 6 мая, передает Громадське.
По ее расчетам, с начала карантина о своем статусе безработного официально сообщило 166 тысяч украинцев.
— Лидеры по областям — Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. С начала карантина оказана помощь на сумму 2,3 миллиарда гривен — это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 года, — сообщила Юлия Жовтяк.
Она также напомнила, что правительство упростило процедуру регистрации безработных и оувеличил минимальный размер пособия по безработице до 1000 гривен ($37). Максимальный размер пособия составляет 8408 гривен ($312).
Напомним, Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.