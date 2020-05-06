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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассказали о планах майнить криптовалюту на атомных электростанциях.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что планируют рансформировать «пассив» в «актив», поскольку сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.
«Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированные нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка», — говорится в сообщении.
Среди таких решений в Минэнергетики рассматривают создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.
В «Энергоатоме» был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.
В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что сотрудник Южно-Украинской атомной электростанции незаконно майнил криптовалюту.
Также в марте в Витовском районе полицейские обнаружили заброшенную ферму, на которой неизвестные майнили криптовалюту, правоохранители устанавливают лиц, которым принадлежит криптоферма, и сумму нанесенного ущерба.
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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассказали о планах майнить криптовалюту на атомных электростанциях.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что планируют рансформировать «пассив» в «актив», поскольку сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.
«Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированные нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка», — говорится в сообщении.
Среди таких решений в Минэнергетики рассматривают создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.
В «Энергоатоме» был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.
В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что сотрудник Южно-Украинской атомной электростанции незаконно майнил криптовалюту.
Также в марте в Витовском районе полицейские обнаружили заброшенную ферму, на которой неизвестные майнили криптовалюту, правоохранители устанавливают лиц, которым принадлежит криптоферма, и сумму нанесенного ущерба.