|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Печерский отдел государственной исполнительной службы прислал ПриватБанку 4 постановления, в которых банк обязывают выплатить $250 миллионов по депозитным договорам семьи Суркисов. Ранее в Министерстве юстиции сообщали, что банку не нужно платить эти деньги.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка, передает Громадське.
Постановления исполнительной службы направлены на выполнение решения Киевского апелляционного суда, который обязал ПриватБанк выплатить эти средства Суркисам. В то же время, депозитные договоры, о которых идет речь, банк считает закрытыми, так как во время национализации государство обменяло их на акции банка и выкупила за 1 гривну.
— Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия по принудительному исполнению решения Печерского райсуда от 09.02.2017, ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя, — сообщили в ПриватБанке.
Напомним, компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Печерский отдел государственной исполнительной службы прислал ПриватБанку 4 постановления, в которых банк обязывают выплатить $250 миллионов по депозитным договорам семьи Суркисов. Ранее в Министерстве юстиции сообщали, что банку не нужно платить эти деньги.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка, передает Громадське.
Постановления исполнительной службы направлены на выполнение решения Киевского апелляционного суда, который обязал ПриватБанк выплатить эти средства Суркисам. В то же время, депозитные договоры, о которых идет речь, банк считает закрытыми, так как во время национализации государство обменяло их на акции банка и выкупила за 1 гривну.
— Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия по принудительному исполнению решения Печерского райсуда от 09.02.2017, ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя, — сообщили в ПриватБанке.
Напомним, компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный