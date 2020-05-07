Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка, передает Громадське.

Постановления исполнительной службы направлены на выполнение решения Киевского апелляционного суда, который обязал ПриватБанк выплатить эти средства Суркисам. В то же время, депозитные договоры, о которых идет речь, банк считает закрытыми, так как во время национализации государство обменяло их на акции банка и выкупила за 1 гривну.

— Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия по принудительному исполнению решения Печерского райсуда от 09.02.2017, ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя, — сообщили в ПриватБанке.

Напомним, компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.