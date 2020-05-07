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Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели, перенесла на неопределенный срок открытие своего первого магазина в Украине на неопределенный срок из коронавируса.
Об этом сообщил представитель IKEA в Украине Игорь Иус, передает hromadske.
«Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией, когда состоится открытие магазина в самом центре Киева, пока неизвестно», — сообщил он.
По его словам, сейчас компания готовится к запуску своего интернет-магазина. В частности, 7 мая она начала загружать на сайт каталог своих товаров, пока — без возможности заказа, но с ценами и информацией о товаре.
По словам Игоря Иуса, из-за карантина в Украину начали завозить меньше контрабандных товаров IKEA, которые ранее провозили под прикрытием туризма.
«Единственный способ завезти товар IKEA в Украину во время эпидемии — это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей», — добавил он.
Ранее в IKEA заявили, что анализируют следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
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Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели, перенесла на неопределенный срок открытие своего первого магазина в Украине на неопределенный срок из коронавируса.
Об этом сообщил представитель IKEA в Украине Игорь Иус, передает hromadske.
«Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией, когда состоится открытие магазина в самом центре Киева, пока неизвестно», — сообщил он.
По его словам, сейчас компания готовится к запуску своего интернет-магазина. В частности, 7 мая она начала загружать на сайт каталог своих товаров, пока — без возможности заказа, но с ценами и информацией о товаре.
По словам Игоря Иуса, из-за карантина в Украину начали завозить меньше контрабандных товаров IKEA, которые ранее провозили под прикрытием туризма.
«Единственный способ завезти товар IKEA в Украину во время эпидемии — это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей», — добавил он.
Ранее в IKEA заявили, что анализируют следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный