Шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели, перенесла на неопределенный срок открытие своего первого магазина в Украине на неопределенный срок из коронавируса.

Об этом сообщил представитель IKEA в Украине Игорь Иус, передает hromadske.

«Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией, когда состоится открытие магазина в самом центре Киева, пока неизвестно», — сообщил он.

По его словам, сейчас компания готовится к запуску своего интернет-магазина. В частности, 7 мая она начала загружать на сайт каталог своих товаров, пока — без возможности заказа, но с ценами и информацией о товаре.

По словам Игоря Иуса, из-за карантина в Украину начали завозить меньше контрабандных товаров IKEA, которые ранее провозили под прикрытием туризма.

«Единственный способ завезти товар IKEA в Украину во время эпидемии — это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей», — добавил он.

Ранее в IKEA заявили, что анализируют следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.