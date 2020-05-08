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Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до конца текущего года.
Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает РБК-Украина.
При этом она отметила, что тариф останется таким же, как и в 2019 году.
— Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене, - заявила Ольга Буславец.
Также и.о. министра заявила, что кризис в сфере энергетики сегодня является беспрецедентным за всю историю Украины. При этом причиной она назвала «безответственной государственной политикой, имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства».
Напомним, что в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассказали о планах майнить криптовалюту на атомных электростанциях.
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Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до конца текущего года.
Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает РБК-Украина.
При этом она отметила, что тариф останется таким же, как и в 2019 году.
— Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене, - заявила Ольга Буславец.
Также и.о. министра заявила, что кризис в сфере энергетики сегодня является беспрецедентным за всю историю Украины. При этом причиной она назвала «безответственной государственной политикой, имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства».
Напомним, что в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассказали о планах майнить криптовалюту на атомных электростанциях.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный