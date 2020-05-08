Первый перегрузочный терминал компании «Нибулон» по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт филиала «Зеленодольский» в селе Марьянское Днепропетровской области начнет свою работу уже в июне.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба компании.

«Нибулон» продолжает реализовывать свою инвестиционную программу, соблюдая все меры для предотвращения распространения COVID-19 между работниками компании.

— В непростое время мы организовали свою деятельность с соблюдением всех требований карантина, сохранили коллектив и работаем в штатном режиме, развивая украинскую экономику. Мы гордимся нашими партнерами - строительными компаниями, работающими на этой площадке, и благодарны их руководителям за социальную ответственность и решительность во внедрении всех необходимых мер для защиты здоровья строителей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря ответственному подходу и качественному выполнению всех работ строительство филиала «Зеленодольский» идет по графику. Уже на следующей неделе специалисты ООО «Меттрансервис» планируют завершить монтаж металлоконструкций рабочей башни перегрузочного терминала. На сегодняшний день высота каркаса составляет 38,4 метра.

На строительной площадке ООО «Монтажспецконструкция» завершило работы по формированию конструкций воздушных галерей над зернохранилищами (емкостью по 5,5 тысяч тонн) и двух сушилок.

Завершается обшивка металлом первой сушилки, и уже на следующей неделе состоится поставка газового оборудования ООО «Инженерный центр «Промгазаппарат». Завершено возведение бункеров отходов. Продолжается монтаж транспортного оборудования — 12 цепных конвейеров, а также силовых кабелей.

Продолжается строительство грузового причала будущего терминала длиной 150 метров. На данный момент ООО «Тукуруй» работает над формированием прочного фундамента причальной стенки.

На 60% выполнена укладка бетонного покрытия и благоустройство территории. Продолжается прокладка внутренних сетей водоснабжения и канализации, кабельных сетей к основным объектам строительства и газопровода, а также установка и подключение осветительных опор.

Также строители начали ремонт подъездной дороги — укладку надежных железобетонных дорожных плит, которые способны выдержать значительные нагрузки и устойчивы к изменениям климата.

На предприятии отмечают, что перегрузочный терминал филиала «Зеленодольский» станет самым современным технологическим объектом в регионе и обеспечит рабочими местами около 120 человек. Благодаря работе предприятия местные аграрии смогут сократить расходы на транспортировку выращенной продукции, община получит стабильные финансовые поступления за счет уплаченных налогов, а также социально ответственного инвестора, который всегда поддержит общество в вопросах ее развития.

Напомним, что Гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.