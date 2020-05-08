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В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохший самшит, заенят на новый.
Об этом в комментарии корреспонденту Свидок.info рассказал директор Департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев.
Как подчеркнул Сергей Коренев, вопрос по замене кустарников в сквере он контролирует лично.
— Да, действительно засыхает самшит. Отмечу, что данный вид кустарника очень тяжело приживается на новых местах. Но мы все понимаем, что когда мы высаживаем растения у себя на дачах, то оно не 100% приживется.По скверу Александрова все ещё не выплачена часть средств фирме, которая проводила высадку растений. Речь идет о сумме в миллион гривен. Подрядчик те кусты, которые пропадают, будет восстанавливать. Такое случается и случалось всегда. И в таких случаях мы обязываем подрядчиков восстанавливать растения. Департамент отслеживает процесс, а горожан просим отнестись с пониманием, — заявил он.
Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.
В феврале уже сообщалось, что в сквере имени Михаила Александрова погибает самшит.
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В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохший самшит, заенят на новый.
Об этом в комментарии корреспонденту Свидок.info рассказал директор Департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев.
Как подчеркнул Сергей Коренев, вопрос по замене кустарников в сквере он контролирует лично.
— Да, действительно засыхает самшит. Отмечу, что данный вид кустарника очень тяжело приживается на новых местах. Но мы все понимаем, что когда мы высаживаем растения у себя на дачах, то оно не 100% приживется.По скверу Александрова все ещё не выплачена часть средств фирме, которая проводила высадку растений. Речь идет о сумме в миллион гривен. Подрядчик те кусты, которые пропадают, будет восстанавливать. Такое случается и случалось всегда. И в таких случаях мы обязываем подрядчиков восстанавливать растения. Департамент отслеживает процесс, а горожан просим отнестись с пониманием, — заявил он.
Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.
В феврале уже сообщалось, что в сквере имени Михаила Александрова погибает самшит.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный