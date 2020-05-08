В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохший самшит, заенят на новый.

Об этом в комментарии корреспонденту Свидок.info рассказал директор Департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев.

Как подчеркнул Сергей Коренев, вопрос по замене кустарников в сквере он контролирует лично.

— Да, действительно засыхает самшит. Отмечу, что данный вид кустарника очень тяжело приживается на новых местах. Но мы все понимаем, что когда мы высаживаем растения у себя на дачах, то оно не 100% приживется.По скверу Александрова все ещё не выплачена часть средств фирме, которая проводила высадку растений. Речь идет о сумме в миллион гривен. Подрядчик те кусты, которые пропадают, будет восстанавливать. Такое случается и случалось всегда. И в таких случаях мы обязываем подрядчиков восстанавливать растения. Департамент отслеживает процесс, а горожан просим отнестись с пониманием, — заявил он.

Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.

В феврале уже сообщалось, что в сквере имени Михаила Александрова погибает самшит.