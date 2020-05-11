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Надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.
Об этом на выездном брифинге из Полтавской области сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская, — рассказал он.
По его данным, в среднем в Полтавской области каждом медику, который работал с инфицированными, оплатили примерно 21 тысяч гривен ($783) — это те 300%, которые обещали медработникам.
—По остальным (областям — прим.) будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками, — ометил министр.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.
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Надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.
Об этом на выездном брифинге из Полтавской области сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская, — рассказал он.
По его данным, в среднем в Полтавской области каждом медику, который работал с инфицированными, оплатили примерно 21 тысяч гривен ($783) — это те 300%, которые обещали медработникам.
—По остальным (областям — прим.) будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками, — ометил министр.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный