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Николаевская область демонстрирует самые высокие темпы сокращения производства сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщает агрожурнал «Пропозиція» со ссылкой на статистические данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что лидирующие позиции по доле в общем производстве продукции сельского хозяйства заняли Винницкая (13,6%), Черкасская (9,4%), Киевская (9,2%), Днепропетровская (6,9%) и Полтавская (5,4%) области.
В общем шесть областей обеспечили рост производства сельхоз продукции (15 областей в январе-марте 2019): Донецкая (на 8,0%), Винницкая (на 6,2%), Ивано-Франковска (на 3,1%), Кировоградская (на 1,6%), Житомирская (на 0,7%), Закарпатская (на 0,1%).
Сокращение в первом квартале 2020 года наблюдалось в 18 областях. Наибольший спад зафиксирован в Николаевской (на 8,4%), Одесской (на 8,0%), Запорожской (на 7,1%), Херсонской (на 6,7%), Черкасской (на 6,4%), Полтавской (на 5,7%) и Луганской (на 5,6%) областях.
Ранее сообщалось, что в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.
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Николаевская область демонстрирует самые высокие темпы сокращения производства сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщает агрожурнал «Пропозиція» со ссылкой на статистические данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что лидирующие позиции по доле в общем производстве продукции сельского хозяйства заняли Винницкая (13,6%), Черкасская (9,4%), Киевская (9,2%), Днепропетровская (6,9%) и Полтавская (5,4%) области.
В общем шесть областей обеспечили рост производства сельхоз продукции (15 областей в январе-марте 2019): Донецкая (на 8,0%), Винницкая (на 6,2%), Ивано-Франковска (на 3,1%), Кировоградская (на 1,6%), Житомирская (на 0,7%), Закарпатская (на 0,1%).
Сокращение в первом квартале 2020 года наблюдалось в 18 областях. Наибольший спад зафиксирован в Николаевской (на 8,4%), Одесской (на 8,0%), Запорожской (на 7,1%), Херсонской (на 6,7%), Черкасской (на 6,4%), Полтавской (на 5,7%) и Луганской (на 5,6%) областях.
Ранее сообщалось, что в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный