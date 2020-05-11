Николаевская область демонстрирует самые высокие темпы сокращения производства сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает агрожурнал «Пропозиція» со ссылкой на статистические данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что лидирующие позиции по доле в общем производстве продукции сельского хозяйства заняли Винницкая (13,6%), Черкасская (9,4%), Киевская (9,2%), Днепропетровская (6,9%) и Полтавская (5,4%) области.

В общем шесть областей обеспечили рост производства сельхоз продукции (15 областей в январе-марте 2019): Донецкая (на 8,0%), Винницкая (на 6,2%), Ивано-Франковска (на 3,1%), Кировоградская (на 1,6%), Житомирская (на 0,7%), Закарпатская (на 0,1%).

Сокращение в первом квартале 2020 года наблюдалось в 18 областях. Наибольший спад зафиксирован в Николаевской (на 8,4%), Одесской (на 8,0%), Запорожской (на 7,1%), Херсонской (на 6,7%), Черкасской (на 6,4%), Полтавской (на 5,7%) и Луганской (на 5,6%) областях.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.