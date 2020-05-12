На рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета вынесли вопросы об утверждении техдокументации на установку 14 летних площадок кафе и ресторанов, а также продление и переоформление договоров еще 3 «летников».

Об этом свидетельствует проект решения, вынесенный на рассмотрение исполкома.

Так, планируется утвердить техническую документацию по установлению границ сервитута для размещения летних площадок по адресам: улицы Чкалова, 108Б, Декабристов, 38/6, Шевченко, 50, Пушкинская, 37-а, Декабристов, 38-а/1, 3 Слободская, 17, Никольськая, 51, Большая Морская, 65/5, Озерная 13-г/1, Спасская, 48-а, Никольськая, 53/2, проспект Богоявленский, 319-в.

Также выносится вопрос о продлении срока действия/переоформления договоров на установку сервитутов по улице Соборной возле домов 3-а/9 и 5-в и Потемкинской возле дома 65/15.

«Сегодня содействие бизнесу является приоритетной задачей власти. Надеюсь, что члены исполкома, которые будут голосовать за это решение, так же это понимают», — прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса, возникшего на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, городской бюджет Николаева недополучил 42,8 миллиона гривен.