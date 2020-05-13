Об этом сообщают в Антимонопольном комитете.

Там отмечают, что по состоянию на 8 мая литр бензина А-95 в среднем стоит 17,45 грн за литр. Также в апреле подешевело дизельное топливо — на 20,2% с начала 2020 года.

Снижение цен на топливо в Антимонопольном комитете связывают со своими встречами с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций.

— Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией, — сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Напомним, впервые с 2016 года Украина возобновила поставки российского бензина по железной дороге. Общий объем импортируемого топлива в течение апреля-мая мог составить более 500 тонн.