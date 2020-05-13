Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается отдать львовской фирме 860 тысяч гривен за уборку своих помещений.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по уборке помещений исполнительного комитета Николаевского городского совета с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 26 тысяч 495 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен был бы до конца этого года убирать кабинеты, малый зал, большой зал, санузлы, коридоров, холлов, лифтов,подвала, бомбоубежища, архива. Уборка и уход за указанными помещениями включает в себя сухую и влажную уборку, удаление пыли с мебели, уборку корзин с мусором, уборку паркета и ламинатов, мытье зеркал, полирование мебели в 16 кабинетах, мытье окон, мытье раковин и туалетов.

Участие в торгах приняло 3 предприятия, среди которых: ООО «Чистый мир» технологий предложением в 686 тысяч 786 гривен, частное предприятие «Техно-Клин» с предложением в 686 тысяч 785 гривен, и частное предприятие «Клининг-Про», чье предложение было самым большим и составило 859 тысяч 367 гривен.

В итоге чиновники решили предложить заключить договор с «Клининг-Про,так как его конкуренты подали свои тендерные предложения с рядом нарушений.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, частное предприятие «Клининг-Про» было зарегистрировано во Львове, 13 лет назад. ПРедприятие занимается электромонтажными работами, монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, оптовой торговлей деталями для автотранспортных средств, оптовой торговлей машинами и оборудованием, строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, Исполнительный комитет Николаевского городского совета потратил 260 тысяч гривен за капремонт столовой горсовета.