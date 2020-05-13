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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, а это более 50% от всех посевов в регионе.
Об этом Максим Куцый написал на своей странице в Facebook.
«Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Если в прошлом мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 миллиона тонн. Сегодня встретился с фермерами Болградского района — оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 миллардов гривен», — написал Максим Куцый.
Он сообщил, что Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.
Напомним, в Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, а это более 50% от всех посевов в регионе.
Об этом Максим Куцый написал на своей странице в Facebook.
«Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Если в прошлом мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 миллиона тонн. Сегодня встретился с фермерами Болградского района — оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 миллардов гривен», — написал Максим Куцый.
Он сообщил, что Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.
Напомним, в Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.