Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, а это более 50% от всех посевов в регионе.

Об этом Максим Куцый написал на своей странице в Facebook.

«Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Если в прошлом мы собрали 3,7 миллиона тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 миллиона тонн. Сегодня встретился с фермерами Болградского района — оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 миллардов гривен», — написал Максим Куцый.

Он сообщил, что Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Напомним, в Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.