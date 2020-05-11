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В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
Об этом сообщают Буквы со ссылкой на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко.
Накануне в селе Шевченково (Килийский район Одесской области) покончил с собой 66-летний фермер Василий Николаевич.
По словам главы громады, на это страшное решение фермера подвигли серьезные финансовые трудности. Погибший, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга.
«Он был фермером средней руки. Его фермерское хозяйство обслуживало, обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Ни для никого не секрет, что в этом году Бессарабию посетила беда — страшная засуха. Фермерское хозяйство Василия Николаевича, как и сотен других фермерских хозяйств Бессарабии, потеряло 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи необходимо было выделить около 900 тысяч гривен. А урожая нет, дохода нет. И доведенные до отчаяния фермеры уходят из жизни», — рассказал Павел Бойченко.
Ранее сообщалось, что Николаевская область демонстрирует самые высокие темпы сокращения производства сельскохозяйственной продукции.
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В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
Об этом сообщают Буквы со ссылкой на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко.
Накануне в селе Шевченково (Килийский район Одесской области) покончил с собой 66-летний фермер Василий Николаевич.
По словам главы громады, на это страшное решение фермера подвигли серьезные финансовые трудности. Погибший, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга.
«Он был фермером средней руки. Его фермерское хозяйство обслуживало, обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Ни для никого не секрет, что в этом году Бессарабию посетила беда — страшная засуха. Фермерское хозяйство Василия Николаевича, как и сотен других фермерских хозяйств Бессарабии, потеряло 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи необходимо было выделить около 900 тысяч гривен. А урожая нет, дохода нет. И доведенные до отчаяния фермеры уходят из жизни», — рассказал Павел Бойченко.
Ранее сообщалось, что Николаевская область демонстрирует самые высокие темпы сокращения производства сельскохозяйственной продукции.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный