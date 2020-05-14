Национальный банк Украины, как будущий регулятор небанковских финансовых учреждений, подготовил изменения в деятельности ломбардов, одно из ключевых — это возможность совершать обмен валют.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, в рамках деятельности ломбардов Нацбанк планирует:

разрешить ломбардам осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

ограничить на уровне закона ответственность клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества (то есть, если заемщик не может погасить долг с учетом процентов за пользование займом, его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога. Никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может).

повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования.

упростить требования к помещениям ломбардов и местам оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

ломбарды получат право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финуслуг. При этом, останется требование по кредитованию только под залог имущества.

Кроме того, НБУ установит требования к поддержанию капитала на уровне 500 тысяч гривен, а при наличии обособленных подразделений — не менее 1 миллиона гривен.

Напомним, что все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.