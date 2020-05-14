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Управление капитального строительства Николаевского городского совета отдаст 77,8 миллионов гривен компании «Контакт-жилстрой» за капитальный ремонт здания школы №51 в Соляных.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на капремонт здания общеобразовательной школы №51 в Николаеве, по улице Парусной, 3-а в Соляных с ожидаемой стоимостью 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен.
Отмечается, что подрядчик должен будет заделывать трещины, восстанавливать защитный слой бетона, усиливать стены и колонны, лестницы, подвалы, спортивный зал, заниматься гидроизоляцией подвала, заменять замурованные оконные и дверные проемы, утеплять чердаки заменять кровлю, а также выполнять прочие работы.
Участие в торгах приняло всего две фирмы, среди которых: ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» с предложением в 77 миллионов 839 тысяч 414 гривен, а также ООО «Кит Груп-М», которое запросило за выполнение работ 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен. В итоге чиновники решили 13 мая заключить договор с компанией «Строительная фирма Контакт – Жилстрой».
Напомним, Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации собирается за 23 миллиона гривен провести реконструкцию школы-интерната №3.
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Управление капитального строительства Николаевского городского совета отдаст 77,8 миллионов гривен компании «Контакт-жилстрой» за капитальный ремонт здания школы №51 в Соляных.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на капремонт здания общеобразовательной школы №51 в Николаеве, по улице Парусной, 3-а в Соляных с ожидаемой стоимостью 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен.
Отмечается, что подрядчик должен будет заделывать трещины, восстанавливать защитный слой бетона, усиливать стены и колонны, лестницы, подвалы, спортивный зал, заниматься гидроизоляцией подвала, заменять замурованные оконные и дверные проемы, утеплять чердаки заменять кровлю, а также выполнять прочие работы.
Участие в торгах приняло всего две фирмы, среди которых: ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» с предложением в 77 миллионов 839 тысяч 414 гривен, а также ООО «Кит Груп-М», которое запросило за выполнение работ 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен. В итоге чиновники решили 13 мая заключить договор с компанией «Строительная фирма Контакт – Жилстрой».
Напомним, Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации собирается за 23 миллиона гривен провести реконструкцию школы-интерната №3.