Управление капитального строительства Николаевского городского совета отдаст 77,8 миллионов гривен компании «Контакт-жилстрой» за капитальный ремонт здания школы №51 в Соляных.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на капремонт здания общеобразовательной школы №51 в Николаеве, по улице Парусной, 3-а в Соляных с ожидаемой стоимостью 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен.

Отмечается, что подрядчик должен будет заделывать трещины, восстанавливать защитный слой бетона, усиливать стены и колонны, лестницы, подвалы, спортивный зал, заниматься гидроизоляцией подвала, заменять замурованные оконные и дверные проемы, утеплять чердаки заменять кровлю, а также выполнять прочие работы.

Участие в торгах приняло всего две фирмы, среди которых: ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» с предложением в 77 миллионов 839 тысяч 414 гривен, а также ООО «Кит Груп-М», которое запросило за выполнение работ 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен. В итоге чиновники решили 13 мая заключить договор с компанией «Строительная фирма Контакт – Жилстрой».

Напомним, Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации собирается за 23 миллиона гривен провести реконструкцию школы-интерната №3.